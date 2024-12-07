Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна вночі атакувала морськими дронами газові платформи біля узбережжя окупованого Криму

Україна вночі атакувала морськими дронами газові платформи біля узбережжя окупованого Криму (ВІДЕО)

7 гру 2024, 09:13
999

ВМС України 7 грудня показали кадри нападу морських та повітряних дронів на газові вежі у Чорному морі.


.

Знищено спостережні системи армії рф.

Про атаку безекіпажних катерів російське міноборони рф повідомляло вчора. Московити заявляли про нібито знищення шести морських дронів, але деталей не наводили.

Газові вежі, що утримуються росією з 2014 року, неодноразово були об'єктом атак ЗСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів