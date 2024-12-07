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Ракурс
Десантники ВСУ уничтожили несколько штурмовых групп оккупантов. Фото:

Десантники ВСУ уничтожили штурмовые группы оккупантов возле Курахово (ВИДЕО)

7 дек 2024, 15:50
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Десантники ЗСУ знищили російські штурмові підрозділи на Курахівському напрямку.


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У районі Курахового аеророзвідка виявила кілька ворожих штурмових груп. Противника знищили вогнем з артилерії та ударами БпЛА. Про це Десантно-штурмові війська Збройних сил України 7 грудня повідомили у Telegram.

Зазначається, що в ході одного бою військові спалили дві ворожі бронемашини, ліквідували 27 окупантів, ще 12 були поранені.

Скалічені тіла російських штурмовиків, яких вже ніхто не витягне з поля бою — найкраща ілюстрація того, що «спецоперація» путіна іде за планом, — зазначили в ДШВ.

Нагадаємо, днями на Курахівському напрямку росіяни цілою колоною бронетехніки пішли на штурм позицій 71-ї окремої єгерської бригади. Ворога вдалося зупинити завдяки спільній роботі пілотів БпЛА та артилеристів. У ході бою принаймні чотири бойові машини окупантів були знищені чи пошкоджені.

Источник: Ракурс


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