Десантники показали відбиття ворожого штурму. Фото:

https://racurs.ua/ua/n201801-desantnyky-pokazaly-vidbyttya-vorojogo-shturmu-na-kurahivskomu-napryamku-video.html

Ракурс

Масований штурм російських окупантів на Донбасі відбили українські захисники.

.

На Курахівському напрямку ворог кинув цілу колону бронетехніки на штурм позицій 71-ї окремої єгерської бригади. Росіян вдалося зупинити завдяки спільній роботі пілотів БпЛА та артилеристів. Про це командування Десантно-штурмових військ ЗСУ 3 грудня повідомило у Facebook.

У ході бою принаймні чотири бойові машини окупантів були знищені чи пошкоджені.

Нагадаємо, у районі села Новомлинськ Куп’янського району загарбники намагалися захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. А згодом бійці бригади «Едельвейс» провели зачистку місцевості від сил противника. Наразі правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони, а над Новомлинськом знову майорять українські прапори.