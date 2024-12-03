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Десантники показали відбиття ворожого штурму. Фото:
Десантники показали відбиття ворожого штурму на Курахівському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201801-desantnyky-pokazaly-vidbyttya-vorojogo-shturmu-na-kurahivskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Масований штурм російських окупантів на Донбасі відбили українські захисники.
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На Курахівському напрямку ворог кинув цілу колону бронетехніки на штурм позицій 71-ї окремої єгерської бригади. Росіян вдалося зупинити завдяки спільній роботі пілотів БпЛА та артилеристів. Про це командування Десантно-штурмових військ ЗСУ 3 грудня повідомило у Facebook.
У ході бою принаймні чотири бойові машини окупантів були знищені чи пошкоджені.
Нагадаємо, у районі села Новомлинськ Куп’янського району загарбники намагалися захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. А згодом бійці бригади «Едельвейс» провели зачистку місцевості від сил противника. Наразі правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони, а над Новомлинськом знову майорять українські прапори.