ЗСУ вибили окупантів із важливого плацдарму. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n201796-shturmovyky-zsu-vybyly-rosiyan-iz-novomlynska-na-harkivschyni-video.html

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Сили оборони України вибили окупантів з плацдарму на правому березі річки Оскол у Харківській області.

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У районі села Новомлинськ Куп’янського району загарбники намагалися захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Маючи перевагу в силах, ворог навіть переправився через водну перешкоду. Однак по ворогу почала працювати артилерія та оператори БпЛА. Про це Генеральний штаб ЗСУ 3 грудня повідомив у Facebook.

Згодом бійці 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» провели зачистку місцевості в околицях Новомлинська від сил противника. Усіх ворогів було знищено.

Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони, — наголосили в Генштабі.

Зараз над Новомлинськом знову майорять українські прапори.

Нагадаємо, Сили оборони України повністю вибили ворога з міста Куп’янськ на Харківщині. У ніч на 26 листопада українські військові завершили зачистку міста від російських окупантів.