Продвижение оккупантов в Донецкой области. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n201951-britanskaya-razvedka-proanalizirovala-prodvijenie-okkupantov-v-doneckoy-oblasti.html

Ракурс

Армія росії останнім часом зосереджена на трьох напрямках Донецької області.

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В останні тижні загарбники зосередились на таких напрямках: Покровська вісь, Курахівська вісь та Велика Новосілка. Всі вони розташовані в Донецькій області, на південному сході України, і тісно пов’язані між собою. Про це 7 грудня повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Розвідка вказує, що окупаційна армія рф, взявши під контроль місто Селидове і розширивши свій фронт, поступово просувається до Покровська. Зараз загарбники перебувають за 6−7 км від самого міста.

Також британці припускають, що бої вже йдуть у центрі Курахового. І наголошують, що це місто є важливою ділянкою лінії фронту. Окупація цього населеного пункту дозволила б росіянам закріпитися в цьому районі та створити умови для подальшого просування на захід.

Крім того, у зведенні британського Міноборони вказується, що противник продовжують спроби відрізати шляхи постачання на північних підступах до Великої Новосілки та оточити селище.

Нагадаємо, аналітики Deep State поінформували, що армія рф за минулу добу просунулася на південь від Покровська та Курахового. Зокрема, під Покровськом ворог увійшов до села Шевченка та Новотроїцького, а під під Кураховим просунувся у напрямку траси з боку Далекого.