Росіяни за минулу добу просунулися на південь від Покровська та Курахового

https://racurs.ua/ua/n201926-rosiyany-za-mynulu-dobu-prosunulysya-na-pivden-vid-pokrovska-ta-kurahovogo.html

Ракурс

Росіяни за минулу добу просунулися на південь від Покровська та Курахового.

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Про це свідчать зміни на карті Deep State.

Під Покровськом рф увійшла до села Шевченка та Новотроїцького.

Під Кураховим — просунулась у напрямку траси з боку Далекого.

Зараз на Донеччині дуже важкі часи, росіяни кидають усі сили на цей напрямок. Можлива втрата Часів Яру, Мирнограду, Покровська, Курахового, Новосілки, — сказав головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов в етері «Еспресо».

Новини з Курахівського напрямку останніми днями відверто погані, так пише військовий кореспондент Богдан Мирошников про ситуацію на фронті.

На Курахівському напрямку в Успенівці вчора розпочалися бої у північно-східній частині. Відповідно, той мішок, що знаходиться далі на схід — в оперативному оточенні. Єдина дорога прострілюється.

Це сталося через просування ворога від Дального на південь. Маневр був занадто очевидним, але вчергове став сюрпризом.

Окупант захопив околиці села Веселий Гай та зміг закріпитися на них. Враховуючи розміри села, то до повної втрати контролю над ним — не так вже і далеко.

Ворог частково захопив (повторно) раніше втрачені позиції біля Ганнівки, закріпився, і тепер лізе на саме село.

Веселий Гай та Ганнівка — це села, які якраз знаходяться в тому мішку, який в оперативному оточенні.

Північніше Трудового окупант зміг повернути втрачені раніше позиції та готує нові штурми на Успенівку з форсуванням річки, щоб остаточно «добити» це село.

Костянтинопольське частково втрачено. Близьким до втрати є село Сухі Яли, яке ворог прямо зараз штурмує.

По західному берегу річки Сухі Яли у тій її частині, де точаться бої, наша оборона практично вже згорнута.

Покровський напрямок: після того, як ми втратимо селище Шевченко, можна буде говорити про початок боїв безпосередньо за покровсько-мирноградську агломерацію.

Поки що село не втрачено, але швидке просування окупантів на такій місцевості дивує. Ця місцевість не занадто зручна для швидких штурмів. Але ворогу вдалося подолати більшість перепон за короткий термін.

Зведення Генштабу

На Покровському напрямку наші захисники відбили 48 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Жовте та Чумацьке.

На Курахівському напрямку минулої доби 35 разів відбувались атаки поблизу Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Дальнього.