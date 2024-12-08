рф ночью выпустила по Украине 74 БпЛА. Фото:

https://racurs.ua/n201959-rf-nochu-vypustila-po-ukraine-74-bpla-vse-byli-sbity-ili-poteryany.html

Ракурс

Країна-агресор росія знову атакувала Україну безпілотниками різних типів.

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У ніч на 8 грудня противник запустив 74 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. Ворожі дрони злітали з районів російських Брянська, Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

ППО працювала у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп зуміли збити 28 ворожих БпЛА. Ще 46 безпілотників було локаційно втрачено.

Нагадаємо, український генерал-лейтенант Ігор Романенко напередодні у мережі опублікував ролик, де показаний повітряний бій між українським вертольотом та російським ударним дроном. На кадрах видно, як «Шахед» збивають з вертольота.