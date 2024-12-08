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Ракурс
Последствия падения «Шахеда» в Каменском. Фото: ОВА

Сбитый «Шахед» упал в центре Каменского — фото разрушений

8 дек 2024, 11:21
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Протиповітряна оборона вночі 8 грудня працювала на Дніпропетровщині.


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Збитий російський дрон-камікадзе типу Shahed впав у місті Кам’янське. Внаслідок цього пошкоджені будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

А очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак інформував, що в Кам’янському районі через атаку БпЛА постраждала 64-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу й постраждала лікуватиметься вдома.

У п’яти багатоквартирних будинках побиті вікна. Понівечені комунальне підприємство, коледж, два автомобіля та лінія електропередач.

Також, за словами очільника ОВА, вчора ввечері російські окупанти били з важкої артилерії по Нікополю. На щастя, минулося без постраждалих. А наслідки удару зараз з’ясовують фахівці.

Наслідки падіння «Шахеда» у Кам’янському. Фото: ОВА

Наслідки падіння «Шахеда» у Кам’янському. Фото: ОВА

Наслідки падіння «Шахеда» у Кам’янському. Фото: ОВА

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня росія атакувала Україну 74 дронами, але всі повітряні цілі були знешкоджені. Сили ППО знищили 28 російських БпЛА, ще 46 були локаційно втрачені.

Источник: Ракурс


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