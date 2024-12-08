Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Взрыв раздался в Слободском районе Харькова, фото: УНН

В Харькове возле здания полиции сдетонировало взрывное устройство

8 дек 2024, 21:01
999

У Харкові поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції у Слобідському районі сьогодні, 8 грудня, близько 17.00 здетонував невідомий вибуховий пристрій.


.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає, — розповіли у поліції.

Зазначається, що наразі вибухотехніки та слідчі проводять огляд місця події. Встановлюються причетні особи, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров