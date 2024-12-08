В Харькове возле здания полиции сдетонировало взрывное устройство

Взрыв раздался в Слободском районе Харькова, фото: УНН

https://racurs.ua/n201981-v-harkove-vozle-zdaniya-policii-sdetonirovalo-vzryvnoe-ustroystvo.html

Ракурс

У Харкові поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції у Слобідському районі сьогодні, 8 грудня, близько 17.00 здетонував невідомий вибуховий пристрій.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає, — розповіли у поліції.

Зазначається, що наразі вибухотехніки та слідчі проводять огляд місця події. Встановлюються причетні особи, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.