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Ракурс
Вибух пролунав у Слобідському районі Харкова, фото: УНН

У Харкові біля будівлі поліції здетонував вибуховий пристрій

8 гру 2024, 21:01
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У Харкові поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції у Слобідському районі сьогодні, 8 грудня, близько 17.00 здетонував невідомий вибуховий пристрій.


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Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає, — розповіли у поліції.

Зазначається, що наразі вибухотехніки та слідчі проводять огляд місця події. Встановлюються причетні особи, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Джерело: Ракурс


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