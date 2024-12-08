У Харкові біля будівлі поліції здетонував вибуховий пристрій

Ракурсhttps://racurs.ua/
Вибух пролунав у Слобідському районі Харкова, фото: УНН
У Харкові біля будівлі поліції здетонував вибуховий пристрійhttps://racurs.ua/ua/n201981-u-harkovi-bilya-budivli-policiyi-zdetonuvav-vybuhovyy-prystriy.htmlРакурс
У Харкові поблизу центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції у Слобідському районі сьогодні, 8 грудня, близько 17.00 здетонував невідомий вибуховий пристрій.
.
Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.
Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає, — розповіли у поліції.
Зазначається, що наразі вибухотехніки та слідчі проводять огляд місця події. Встановлюються причетні особи, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.