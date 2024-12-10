Российские военные ломают лодки для избежания штурма островов Днепра, фото: «Рыболовная Академия»

https://racurs.ua/n202019-rossiyskie-soldaty-lomaut-svoi-lodki-chtoby-ne-shturmovat-ostrova-na-dnepre-atesh.html

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Російські військові ламають свої човни, щоб уникнути штурму островів Дніпра на Херсонщині.

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Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляється у Telegram-каналі партизанського руху «АТЕШ».

Агент руху «АТЕШ» у складі ЗС РФ на Наддніпрянському напрямку повідомляє, що серед російських військовослужбовців зростає кількість випадків саботажу, спрямованого на уникнення відправлення на штурм островів у дельті Дніпра, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що російські солдати навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни та навіть передають координати Силам оборони України про розташування човнових баз та запасів палива.

Відомо, що у 126-й окремій бригаді берегової оборони ЗС РФ зафіксовано три службові розслідування, пов’язані з саботажем. Для російського командування це стало справжньою проблемою, — розповіли в «АТЕШ».

«АТЕШ» закликає інших російських військових наслідувати цей приклад.