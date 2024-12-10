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Ракурс
Российские военные ломают лодки для избежания штурма островов Днепра, фото: «Рыболовная Академия»

Российские солдаты ломают свои лодки, чтобы не штурмовать острова на Днепре — АТЕШ

10 дек 2024, 09:36
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Російські військові ламають свої човни, щоб уникнути штурму островів Дніпра на Херсонщині.


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Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляється у Telegram-каналі партизанського руху «АТЕШ».

Агент руху «АТЕШ» у складі ЗС РФ на Наддніпрянському напрямку повідомляє, що серед російських військовослужбовців зростає кількість випадків саботажу, спрямованого на уникнення відправлення на штурм островів у дельті Дніпра, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що російські солдати навмисно ламають мотори, пробивають гумові човни та навіть передають координати Силам оборони України про розташування човнових баз та запасів палива.

Відомо, що у 126-й окремій бригаді берегової оборони ЗС РФ зафіксовано три службові розслідування, пов’язані з саботажем. Для російського командування це стало справжньою проблемою, — розповіли в «АТЕШ».

«АТЕШ» закликає інших російських військових наслідувати цей приклад.

Така проста дія, як пошкодження човна, може врятувати вас від неминучої смерті. Ці острови вам не потрібні, а виконання наказів командування це шлях в один кінець, — наголошують в «АТЕШ».

Источник: Ракурс


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