Покушение на семью волонтеров предотвратили в Черкасской области, фото: СБУ

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Правоохоронці запобігли замаху на сім’ю волонтерів на Черкащині.

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Про це сьогодні, 10 грудня, повідомили прес-служба СБУ та Черкаської обласної прокуратури.

Йдеться про очільницю благодійного фонду, що допомагає Силам оборони, та її чоловіка — демобілізованого воїна ЗСУ, який отримав тяжке поранення на передовій, — розповіли в СБУ.

Зазначається, що в результаті спецоперації в регіоні було нейтралізовано злочинну групу, яка за допомогою саморобних вибухових пристроїв намагалася підірвати волонтерів прямо в їхньому будинку.

За даними слідства:

підозрювані — чоловік та дружина з Черкащини;

мотивом замаху стала відмова потерпілих сплачувати вигаданий борг за ремонтні роботи в їхньому будинку;

вчинення злочину зловмисники ретельно планували. Упродовж тривалого часу підшуковували осіб, які б виготовили саморобні вибухові пристрої, а також придбали усі необхідні деталі;

у подальшому вони планували закинути вибухівку до спальної кімнати, де мали відпочивати волонтери.

Служба безпеки завчасно викрила злочинну групу і затримала двох її учасників «на гарячому», коли вони готувалися до проникнення у помешкання потерпілих, — розповіли в СБУ. — Під час обшуків у фігурантів вилучено саморобні вибухові пристрої, компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони із доказами злочину.

Наразі двом організаторам групи вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Також планується підозра їхньому спільнику.

Зловмисникам обрано запобіжні заходи — тримання під вартою без можливості внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.