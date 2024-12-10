Премьер Венгрии провел встречу с Дональдом Трампом во Флориде, фото: Виктор Орбан

https://racurs.ua/n202021-orban-vstretilsya-s-trampom-i-maskom-vo-floride-foto.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом.

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Зустріч відбулася на віллі Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді. Про це Орбан повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі X, опублікувавши відповідні фото.

США сьогодні. Майбутнє почалося!, — написав Орбан, не повідомивши інших деталей зустрічі.

Також у зустрічі брали участь мільярдер Ілон Маск, котрий, як очікується, очолить департамент ефективності уряду США, та конгресмен-республіканець Майк Волц, якого Трамп планує призначити своїм радником з питань нацбезпеки.