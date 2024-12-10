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Оператори ударних дронів бригади «Помста» на Луганщині знищили низку ворожих цілей.
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Відповідне відео сьогодні, 10 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.
Десятки зруйнованих позицій та ліквідованих окупантів, знищено танк, гармату, 8 одиниць ворожого автотранспорту, пункт управління БпЛА, польовий склад боєкомплекту та пально-мастильних матеріалів — робота операторів ударних дронів РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» в районі Кремінної та Серебрянського лісництва, — вказано в описі відео.
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