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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Танк, гармату та склади окупантів знищили дрони прикордонників на Луганщині (ВІДЕО)

10 гру 2024, 10:06
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Оператори ударних дронів бригади «Помста» на Луганщині знищили низку ворожих цілей.


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Відповідне відео сьогодні, 10 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.

Десятки зруйнованих позицій та ліквідованих окупантів, знищено танк, гармату, 8 одиниць ворожого автотранспорту, пункт управління БпЛА, польовий склад боєкомплекту та пально-мастильних матеріалів — робота операторів ударних дронів РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» в районі Кремінної та Серебрянського лісництва, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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