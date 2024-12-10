Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Танк, гармату та склади окупантів знищили дрони прикордонників на Луганщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n202020-tank-garmatu-ta-sklady-okupantiv-znyschyly-drony-prykordonnykiv-na-luganschyni-video.htmlРакурс
Оператори ударних дронів бригади «Помста» на Луганщині знищили низку ворожих цілей.
.
Відповідне відео сьогодні, 10 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса.
Десятки зруйнованих позицій та ліквідованих окупантів, знищено танк, гармату, 8 одиниць ворожого автотранспорту, пункт управління БпЛА, польовий склад боєкомплекту та пально-мастильних матеріалів — робота операторів ударних дронів РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» в районі Кремінної та Серебрянського лісництва, — вказано в описі відео.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...