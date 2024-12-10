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Ракурс
Прем’єр Угорщини провів зустріч із Дональдом Трампом у Флориді, фото: Віктор Орбан

Орбан зустрівся з Трампом та Маском у Флориді (ФОТО)

10 гру 2024, 10:48
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом.


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Зустріч відбулася на віллі Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді. Про це Орбан повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі X, опублікувавши відповідні фото.

США сьогодні. Майбутнє почалося!, — написав Орбан, не повідомивши інших деталей зустрічі.

Також у зустрічі брали участь мільярдер Ілон Маск, котрий, як очікується, очолить департамент ефективності уряду США, та конгресмен-республіканець Майк Волц, якого Трамп планує призначити своїм радником з питань нацбезпеки.

Прем’єр Угорщини провів зустріч із Дональдом Трампом у Флориді, фото: Віктор Орбан

Джерело: Ракурс


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