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Прем’єр Угорщини провів зустріч із Дональдом Трампом у Флориді, фото: Віктор Орбан
Орбан зустрівся з Трампом та Маском у Флориді (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202021-orban-zustrivsya-z-trampom-ta-maskom-u-florydi-foto.htmlРакурс
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом.
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Зустріч відбулася на віллі Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді. Про це Орбан повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі X, опублікувавши відповідні фото.
США сьогодні. Майбутнє почалося!, — написав Орбан, не повідомивши інших деталей зустрічі.
Також у зустрічі брали участь мільярдер Ілон Маск, котрий, як очікується, очолить департамент ефективності уряду США, та конгресмен-республіканець Майк Волц, якого Трамп планує призначити своїм радником з питань нацбезпеки.
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