Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
График отключения света стал самым популярным запросом 2024 года

Самые популярные запросы 2024 года в Украине назвал Google

10 дек 2024, 14:33
999

Google традиційно підбив підсумки року та представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українських користувачів.


.

Цей рейтинг складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік. Він демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні. Про це повідомляється у блозі компанії.

Таким чином, найпопулярнішими запитами року стали:

  1. Графік відключення світла
  2. Евро 2024
  3. Сирський
  4. Олімпійські ігри 2024
  5. Пасха 2024
  6. Усик
  7. Ірина Фаріон
  8. Суджа
  9. 20 днів у Маріуполі
  10. Євробачення 2024

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

  1. Олександр Сирський
  2. Олександр Усик
  3. Дональд Трамп
  4. Сергій Лавров
  5. Камала Гарріс
  6. Майк Тайсон
  7. Микола Тищенко
  8. Павел Дуров
  9. Клавдія Петрівна
  10. Соня Морозюк

Пішли назавжди:

  1. Ірина Фаріон
  2. Олексій Навальний
  3. Ален Делон
  4. Анастасия Заворотнюк
  5. Олександр Масляков
  6. В’ячеслав Узелков
  7. Олександр Ширвіндт
  8. Віталій Білоножко
  9. Богдан Сташків
  10. Шеннен Догерті

Питання: «Що таке?»:

  1. що таке мсек
  2. що таке реб
  3. що таке терикони
  4. що таке черги відключення світла
  5. що таке цнап
  6. що таке довідка ок-7
  7. що таке каб
  8. що таке бусифікація
  9. що таке квадробери
  10. що таке чиназес

Покупка:

  1. Екофлоу
  2. Вентилятор
  3. Зарядна станція
  4. Інвертор
  5. Айфон 16
  6. Дубайський шоколад
  7. Сквіш лапка
  8. Гелевий акумулятор 100 ампер
  9. Сонячні панелі
  10. Тюбінг

Фільм:

  1. 20 днів у Маріуполі
  2. Думками навиворіт 2
  3. Дюна 2
  4. Солтберн
  5. Субстанція
  6. Веном 3
  7. Люблю тебе ненавидіти
  8. Жахаючий 3
  9. Дикий робот
  10. Конотопська відьма

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров