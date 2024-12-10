Самые популярные запросы 2024 года в Украине назвал Google

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График отключения света стал самым популярным запросом 2024 года
Самые популярные запросы 2024 года в Украине назвал Googlehttps://racurs.ua/n202028-samye-populyarnye-zaprosy-2024-goda-v-ukraine-nazval-google.htmlРакурс
Google традиційно підбив підсумки року та представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українських користувачів.
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Цей рейтинг складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік. Він демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні. Про це повідомляється у блозі компанії.
Таким чином, найпопулярнішими запитами року стали:
- Графік відключення світла
- Евро 2024
- Сирський
- Олімпійські ігри 2024
- Пасха 2024
- Усик
- Ірина Фаріон
- Суджа
- 20 днів у Маріуполі
- Євробачення 2024
Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
- Олександр Сирський
- Олександр Усик
- Дональд Трамп
- Сергій Лавров
- Камала Гарріс
- Майк Тайсон
- Микола Тищенко
- Павел Дуров
- Клавдія Петрівна
- Соня Морозюк
Пішли назавжди:
- Ірина Фаріон
- Олексій Навальний
- Ален Делон
- Анастасия Заворотнюк
- Олександр Масляков
- В’ячеслав Узелков
- Олександр Ширвіндт
- Віталій Білоножко
- Богдан Сташків
- Шеннен Догерті
Питання: «Що таке?»:
- що таке мсек
- що таке реб
- що таке терикони
- що таке черги відключення світла
- що таке цнап
- що таке довідка ок-7
- що таке каб
- що таке бусифікація
- що таке квадробери
- що таке чиназес
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- Екофлоу
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Фільм:
- 20 днів у Маріуполі
- Думками навиворіт 2
- Дюна 2
- Солтберн
- Субстанція
- Веном 3
- Люблю тебе ненавидіти
- Жахаючий 3
- Дикий робот
- Конотопська відьма
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