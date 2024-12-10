Найпопулярніші запити 2024 року в Україні назвав Google

Графік відключення світла став найпопулярнішим запитом 2024 року, фото:

https://racurs.ua/ua/n202028-naypopulyarnishi-zapyty-2024-roku-v-ukrayini-nazvav-google.html

Ракурс

Google традиційно підбив підсумки року та представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українських користувачів.

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Цей рейтинг складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік. Він демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні. Про це повідомляється у блозі компанії.

Таким чином, найпопулярнішими запитами року стали:

Графік відключення світла Евро 2024 Сирський Олімпійські ігри 2024 Пасха 2024 Усик Ірина Фаріон Суджа 20 днів у Маріуполі Євробачення 2024

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Сирський Олександр Усик Дональд Трамп Сергій Лавров Камала Гарріс Майк Тайсон Микола Тищенко Павел Дуров Клавдія Петрівна Соня Морозюк

Пішли назавжди:

Ірина Фаріон Олексій Навальний Ален Делон Анастасия Заворотнюк Олександр Масляков В’ячеслав Узелков Олександр Ширвіндт Віталій Білоножко Богдан Сташків Шеннен Догерті

Питання: «Що таке?»:

що таке мсек що таке реб що таке терикони що таке черги відключення світла що таке цнап що таке довідка ок-7 що таке каб що таке бусифікація що таке квадробери що таке чиназес

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