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Экипаж "Белых ангелов" едва не погиб, попав под обстрел в Курахово, когда спасал тяжело раненную женщину

Экипаж «Белых ангелов» едва не погиб, попав под обстрел в Курахово, когда спасал тяжело раненную женщину (ВИДЕО)

10 дек 2024, 19:36
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Екіпаж «Білих янголів» ледве не загинув, потрапивши під обстріл у Кураховому, коли рятував важкопоранену жінку.


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Автомобіль був пошкоджений, а правоохоронцям разом із цивільними довелося шукати притулку в будинку, який окупанти безжально обстрілювали скидами.

Поліцейські зуміли вибратися і доправити поранену до лікарні.

Жінка вижила, зараз проходить лікування.

Скло, стеля, каміння — все летіло у цивільних і поліцейських. Залишатись в будинку стало небезпечно, бо ще трохи — і він міг поховати всіх під своїми завалами. Маскуючись серед руїн і кущів, правоохоронці вивели цивільних до іншого укриття та викликали допоміжні сили, — ідеться у повідомленні Найполіції.

Источник: Ракурс


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