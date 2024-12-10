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Экипаж "Белых ангелов" едва не погиб, попав под обстрел в Курахово, когда спасал тяжело раненную женщину
Экипаж «Белых ангелов» едва не погиб, попав под обстрел в Курахово, когда спасал тяжело раненную женщину (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202041-ekipaj-belyh-angelov-edva-ne-pogib-popav-pod-obstrel-v-kurahovo-kogda-spasal-tyajelo-ranennuu.htmlРакурс
Екіпаж «Білих янголів» ледве не загинув, потрапивши під обстріл у Кураховому, коли рятував важкопоранену жінку.
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Автомобіль був пошкоджений, а правоохоронцям разом із цивільними довелося шукати притулку в будинку, який окупанти безжально обстрілювали скидами.
Поліцейські зуміли вибратися і доправити поранену до лікарні.
Жінка вижила, зараз проходить лікування.
Скло, стеля, каміння — все летіло у цивільних і поліцейських. Залишатись в будинку стало небезпечно, бо ще трохи — і він міг поховати всіх під своїми завалами. Маскуючись серед руїн і кущів, правоохоронці вивели цивільних до іншого укриття та викликали допоміжні сили, — ідеться у повідомленні Найполіції.
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