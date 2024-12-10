Экипаж "Белых ангелов" едва не погиб, попав под обстрел в Курахово, когда спасал тяжело раненную женщину

https://racurs.ua/n202041-ekipaj-belyh-angelov-edva-ne-pogib-popav-pod-obstrel-v-kurahovo-kogda-spasal-tyajelo-ranennuu.html

Ракурс

Екіпаж «Білих янголів» ледве не загинув, потрапивши під обстріл у Кураховому, коли рятував важкопоранену жінку.

.

Автомобіль був пошкоджений, а правоохоронцям разом із цивільними довелося шукати притулку в будинку, який окупанти безжально обстрілювали скидами.

Поліцейські зуміли вибратися і доправити поранену до лікарні.

Жінка вижила, зараз проходить лікування.