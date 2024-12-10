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Екіпаж “Білих янголів” ледве не загинув, потрапивши під обстріл у Кураховому, коли рятував важкопоранену жінку

Екіпаж «Білих янголів» ледве не загинув, потрапивши під обстріл у Кураховому, коли рятував важкопоранену жінку (ВІДЕО)

10 гру 2024, 19:36
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Екіпаж «Білих янголів» ледве не загинув, потрапивши під обстріл у Кураховому, коли рятував важкопоранену жінку.


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Автомобіль був пошкоджений, а правоохоронцям разом із цивільними довелося шукати притулку в будинку, який окупанти безжально обстрілювали скидами.

Поліцейські зуміли вибратися і доправити поранену до лікарні.

Жінка вижила, зараз проходить лікування.

Скло, стеля, каміння — все летіло у цивільних і поліцейських. Залишатись в будинку стало небезпечно, бо ще трохи — і він міг поховати всіх під своїми завалами. Маскуючись серед руїн і кущів, правоохоронці вивели цивільних до іншого укриття та викликали допоміжні сили, — ідеться у повідомленні Найполіції.

Джерело: Ракурс


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