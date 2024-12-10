Екіпаж “Білих янголів” ледве не загинув, потрапивши під обстріл у Кураховому, коли рятував важкопоранену жінку

https://racurs.ua/ua/n202041-ekipaj-bilyh-yangoliv-ledve-ne-zagynuv-potrapyvshy-pid-obstril-u-kurahovomu-koly-ryatuvav.html

Ракурс

Екіпаж «Білих янголів» ледве не загинув, потрапивши під обстріл у Кураховому, коли рятував важкопоранену жінку.

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Автомобіль був пошкоджений, а правоохоронцям разом із цивільними довелося шукати притулку в будинку, який окупанти безжально обстрілювали скидами.

Поліцейські зуміли вибратися і доправити поранену до лікарні.

Жінка вижила, зараз проходить лікування.