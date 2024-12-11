Прокуратура подозревает пятерых человек по делу о гибели юноши на канатной дороге через Днепр

https://racurs.ua/n202061-prokuratura-podozrevaet-pyateryh-chelovek-po-delu-o-gibeli-unoshi-na-kanatnoy-doroge-cherez-dnepr.html

Ракурс

Київська міська прокуратура повідомила про підозру п’ятьом людям через загибель юнака на канатній дорозі через Дніпро.

.

Підозри отримали проектант атракціону, директору підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерт приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону, ФОП, що управляв канатною дорогою з 2024 року, а також колишній інженер з технічного нагляду КП «Плесо».

Помилка, яка призвела до обриву каната полягає в тому, що проектант атракціону використав канат, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів, повідомляють в прокуратурі столиці, додаючи, що директор товариства затвердив цей технічний проект.

Нагадаємо, цього липня обірвався сталевий канат канатної дороги під час перебування на атракціоні 20-річного хлопця — він упав у Дніпро та загинув.