Прокуратура підозрює п'ятьох людей у справі про загибель юнака на канатній дорозі через Дніпро

https://racurs.ua/ua/n202061-prokuratura-pidozruie-p-yatoh-ludey-u-spravi-pro-zagybel-unaka-na-kanatniy-dorozi-cherez-dnipro.html

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Київська міська прокуратура повідомила про підозру п’ятьом людям через загибель юнака на канатній дорозі через Дніпро.

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Підозри отримали проектант атракціону, директору підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерт приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону, ФОП, що управляв канатною дорогою з 2024 року, а також колишній інженер з технічного нагляду КП «Плесо».

Помилка, яка призвела до обриву каната полягає в тому, що проектант атракціону використав канат, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів, повідомляють в прокуратурі столиці, додаючи, що директор товариства затвердив цей технічний проект.

Нагадаємо, цього липня обірвався сталевий канат канатної дороги під час перебування на атракціоні 20-річного хлопця — він упав у Дніпро та загинув.