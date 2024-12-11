Правительство согласовало новый состав Наблюдательного совета «Укрэнерго»

https://racurs.ua/n202066-pravitelstvo-soglasovalo-novyy-sostav-nabludatelnogo-soveta-ukrenergo-spisok.html

Ракурс

Кабінет міністрів України погодив новий склад Наглядової ради НЕК «Укренерго».

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Як повідомили у прес-службі компанії, до оновленого складу Наглядової ради компанії, який був призначений наказами Міністерством енергетики України, увійшли семеро посадовців — чотири незалежних та троє від держави.

НЕЗАЛЕЖНІ ЧЛЕНИ

Патрік Роланд Грейхен — відомий європейський експерт з питань клімату та енергетики. Раніше він працював державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини, де відігравав ключову роль у формуванні національних енергетичних стратегій. До цього протягом десяти років очолював провідний європейський аналітичний центр Agora Energy Transition, де доклав значних зусиль для просування енергетичної трансформації та стратегій сталого розвитку в ЄС.

Луїджі де Францискі — відповідав за регуляторні питання в компанії TERNA, італійському операторі системи передачі електроенергії, що є одним з найбільших в Європі. Він також більше шести років займав посаду члена правління ENTSO-E. Луїджі вже займав посаду незалежного члена Наглядової ради «Укренерго» у 2019−2021 роках, відповідаючи за стратегічні перетворення.

Єппе Себастьян Кофод — відомий європейський політик та експерт в галузі енергетики і безпекових питань. Він має значний досвід державного управління на посаді міністра закордонних справ Данії (з 2018 по 2022 рік), а також досвід члена Європейського парламенту та парламенту Данії. Загалом він має понад 25-річний досвід роботи в європейській дипломатії, глибоке розуміння енергетичного ринку та специфіки регулювання.

Ян Генрік Монтелл — має успішну комбінацію досвіду як у корпоративному управлінні, так і на посаді фінансового директора фінського оператора системи передачі електроенергії. У Fingrid він більше восьми років відповідав за стратегічні фінанси, цифровізацію, інвестиції, залучення фінансування та управління ризиками.

ПРЕДСТАВНИКИ ДЕРЖАВИ

Юрій Бойко — радник Прем'єр-міністра України. Має понад 25-річний досвід роботи на керівних посадах у приватних та державних інституціях в енергетичному секторі. Кар'єру в енергетиці розпочав у 1995 році з посади інженера-електрика, згодом працював на керівних посадах підприємств галузі, а наприкінці 2020 року виконував обов’язки міністра енергетики України. Юрій Бойко займав посаду члена Наглядової ради «Укренерго» в 2021—2024 роках, а у листопаді 2023 року був обраний заступником голови Наглядової ради НЕК «Укренерго».

Анатолій Гулей — професор Західноукраїнського національного університету. Доктор економічних наук і магістр права. В минулому — співголова Експертної ради при Національному банку України, експерт Громадської ради при Міністерстві фінансів України, заступник голови та голова Правління АТ «Ощадбанк». Упродовж 10 років Анатолій Гулей був головою Правління «Української міжбанківської валютної біржі».

Олексій Нікітін — провідний спеціаліст відділу інженерно-технічних частин ДП «38 відділ інженерно-технічних частин», до посадових обов’язків якого входить фізичний захист об'єктів критичної інфраструктури. Раніше працював радником Генерального директора АТ «Оператор ринку» та одночасно позаштатним радником Міністра енергетики України. Олексій Нікітін очолював Департамент супроводження комерційної діяльності ПрАТ «Укргідроенерго», а також 10 років пропрацював начальником управління забезпечення балансування ДП «НЕК «Укренерго».

Загалом Наглядова рада НЕК «Укренерго» складається з семи осіб: чотирьох незалежних членів обраних за результатами конкурсу та трьох представників держави. Можна констатувати, що оновлений персональний склад Наглядової ради сформований повністю.

Дотримання принципів незалежності корпоративного управління компанією — це те, що було і є практикою щоденної роботи НЕК «Укренерго», і лежить в основі довіри міжнародних партнерів, інвесторів та кредиторів.

Історія питання

30 серпня під час засідання Ставки верховного головнокомандувача президент України Володимир Зеленський вирішив, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Причина рішення Ставки — незавершені захисні конструкції навколо підстанцій «Укренерго», що після російського масованого обстрілу 26 серпня призвело до перебоїв із постачанням електрики.

За відставку Кудрицького проголосували члени наглядової ради Юрій Бойко, Юрій Токарський, Олександр Баранюк і поляк Роман Піонковскі. Засідання скликав сам Кудрицький, щоб представити звіт щодо забезпечення захисту об'єктів високовольтної мережі під час російських атак та обговорити ситуацію навколо компанії в публічній площині.

Незалежні члени наглядової ради, експрезиденти асоціації операторів європейської континентальної мережі ENTSO-E — Данієль Доббені та Педер Андреасон, які не підтримали звільнення Кудрицького, подали у відставку 3 вересня. Кудрицького звільнили з порушенням принципів корпоративного управління, без доказу його помилок та зловживань, що є неприйнятним і може позначитися на подальшій співпраці «Укренерго» з операторами — членами ENTSO-E, написали Доббені та Андреасон у своїй спільній заяві.