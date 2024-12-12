Отключение света в Украине. Фото: ОП

https://racurs.ua/n202093-grafiki-otklucheniya-sveta-budut-deystvovat-po-novomu-razyasnenie-ot-ukrenergo.html

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Свято в Україні вимикатимуть по-новому — Міністерство енергетики схвалило нову Інструкцію про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії.

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Передбачені однакові принципи застосування графіків в усіх областях. Зараз усі оператори системи розподілу (обленерго) адаптують свої графіки до нових вимог. Про це компанія «Укренерго» 12 грудня повідомила у Telegram.

Зазначається, що графіки погодинних відключень (ГПВ) скрізь будуть уніфіковані. Кожна група отримає чіткий час з урахуванням розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

Кожну чергу ГПВ вирішено додатково розділити на дві під черги. Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато, обленерго може відключити 0,5 черги, або 2,5 черги — якщо двох черг замало.

Нова інструкція передбачає, що на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хвилин.

В «Укренерго» додали, що остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня. За це відповідатимуть обленерго.

Також енергетики нагадали, що в умовах війни, внаслідок систематичних ворожих атак на енергооб'єкти, можливими є не лише погодинні, а й аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, в Україні 12 грудня застосовуватимуть одну-дві черги відключень. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 07.00 до 22.00.