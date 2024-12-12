У жителей ВОТ Луганщины трудности с доступом к лекарствам, фото: Amiac

https://racurs.ua/n202098-v-77-naselennyh-punktov-vot-luganschiny-nevozmojno-priobresti-lekarstva-ova.html

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У 77% населених пунктів так званої «лнр» — у 714 з 920 — неможливо придбати ліки.

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Для купівлі життєво необхідних медичних препаратів місцевому населенню доводиться виїжджати за декілька десятків кілометрів. Про це сьогодні, 12 грудня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Водночас у 88 селах ліки відпускають тільки в фельдшерсько-акушерських пунктах і виключно у ті дні, в які вони працюють. Перелік медичних засобів там вкрай обмежений.

Не можна сказати, що краща ситуація в інших 118 населених пунктах. До прикладу, у Рубіжному чи Сіверськодонецьку, де у середньому одна аптека обслуговує по 10 тисяч осіб — без урахування гостей із сусідніх міст та сіл, — наголошують в ОВА.

Крім того, за інформацією ОВА, у понад 400 окупованих населених пунктах регіону взагалі відсутні навіть ФАПи — там неможливо отримати навіть елементарної консультації медика.