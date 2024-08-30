В аптеках на ВОТ снова дефицит лекарств, фото: «АиФ»

https://racurs.ua/n198808-na-vot-iz-za-popytki-okkupantov-ponravitsya-jitelyam-voznik-deficit-lekarstv-cns.html

Ракурс

На тимчасово захоплених територіях України знову виник дефіцит ліків в аптеках.

.

Про це сьогодні, 30 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що причиною цього є політика окупантів:

окупаційне керівництво надає пріоритет постачанню ліків військовим, поки в аптеках спостерігається дефіцит;

нестача також викликана бажанням окупаційних адміністрацій отримати лояльність населення шляхом контролю цін. Це призводить до небажання фармацевтичної галузі постачати ліки на ТОТ.