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Ракурс
Мирное население не получает достаточного количества лекарств, фото: «Полигон.Медиа»

На оккупированных территориях рашисты используют все запасы лекарств для собственных нужд — ЦНС

25 сен 2023, 19:34
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На тимчасово окупованих територіях півдня України спостерігається дефіцит ліків для мирного населення.


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Про це сьогодні, 25 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

В населених пунктах півдні через втрати ворога, всі ліки спрямовані пораненим окупантам, водночас як потреби цивільних пацієнтів задовольняються за остатковим принципом, — вказано в повідомленні.

Крім того, ворог продовжує розміщувати поранених окупантів в цивільних лікарнях, попри норми міжнародного права.

Нагадаємо, у березні в окупованому Криму виник дефіцит крові — загарбники забрали кров та її компоненти з центрів переливання, чим спричинили її нестачу у цивільних закладах. Також пріоритет використання медикаментів був зміщений на потреби російських військових.

Источник: Ракурс


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