Мирне населення на ТОТ не отримує достатньої кількості ліків, фото: «Полигон.Медиа»

https://racurs.ua/ua/n187634-na-okupovanyh-terytoriyah-rashysty-vykorystovuut-usi-zapasy-likiv-dlya-vlasnyh-potreb-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях півдня України спостерігається дефіцит ліків для мирного населення.

.

Про це сьогодні, 25 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

В населених пунктах півдні через втрати ворога, всі ліки спрямовані пораненим окупантам, водночас як потреби цивільних пацієнтів задовольняються за остатковим принципом, — вказано в повідомленні.

Крім того, ворог продовжує розміщувати поранених окупантів в цивільних лікарнях, попри норми міжнародного права.

Нагадаємо, у березні в окупованому Криму виник дефіцит крові — загарбники забрали кров та її компоненти з центрів переливання, чим спричинили її нестачу у цивільних закладах. Також пріоритет використання медикаментів був зміщений на потреби російських військових.