На окупованих територіях рашисти використовують усі запаси ліків для власних потреб — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n187634-na-okupovanyh-terytoriyah-rashysty-vykorystovuut-usi-zapasy-likiv-dlya-vlasnyh-potreb-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях півдня України спостерігається дефіцит ліків для мирного населення.
Про це сьогодні, 25 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
В населених пунктах півдні через втрати ворога, всі ліки спрямовані пораненим окупантам, водночас як потреби цивільних пацієнтів задовольняються за остатковим принципом, — вказано в повідомленні.
Крім того, ворог продовжує розміщувати поранених окупантів в цивільних лікарнях, попри норми міжнародного права.
Нагадаємо, у березні в окупованому Криму виник дефіцит крові — загарбники забрали кров та її компоненти з центрів переливання, чим спричинили її нестачу у цивільних закладах. Також пріоритет використання медикаментів був зміщений на потреби російських військових.