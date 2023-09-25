Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Мирне населення на ТОТ не отримує достатньої кількості ліків, фото: «Полигон.Медиа»

На окупованих територіях рашисти використовують усі запаси ліків для власних потреб — ЦНС

25 вер 2023, 19:34
999

На тимчасово окупованих територіях півдня України спостерігається дефіцит ліків для мирного населення.


.

Про це сьогодні, 25 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

В населених пунктах півдні через втрати ворога, всі ліки спрямовані пораненим окупантам, водночас як потреби цивільних пацієнтів задовольняються за остатковим принципом, — вказано в повідомленні.

Крім того, ворог продовжує розміщувати поранених окупантів в цивільних лікарнях, попри норми міжнародного права.

Нагадаємо, у березні в окупованому Криму виник дефіцит крові — загарбники забрали кров та її компоненти з центрів переливання, чим спричинили її нестачу у цивільних закладах. Також пріоритет використання медикаментів був зміщений на потреби російських військових.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів