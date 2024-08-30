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В аптеках на ТОТ знову дефіцит ліків, фото: «АиФ»
На ТОТ через спробу окупантів сподобатись жителям виник дефіцит ліків — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n198808-na-tot-cherez-sprobu-okupantiv-spodobatys-jytelyam-vynyk-deficyt-likiv-cns.htmlРакурс
На тимчасово захоплених територіях України знову виник дефіцит ліків в аптеках.
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Про це сьогодні, 30 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що причиною цього є політика окупантів:
- окупаційне керівництво надає пріоритет постачанню ліків військовим, поки в аптеках спостерігається дефіцит;
- нестача також викликана бажанням окупаційних адміністрацій отримати лояльність населення шляхом контролю цін. Це призводить до небажання фармацевтичної галузі постачати ліки на ТОТ.
Відтак така жорстока регуляція призводить до того, що необхідні ліки зникають з поличок. Ще більше ускладнює ситуацію низька якість російських ліків й відсутність альтернативи. Таким чином населення позбавлене можливості отримувати сучасну допомогу, — зазначають у ЦНС.
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