Обломки российского беспилотника упали в центре Киева

Киев вечером 12 декабря был атакован российскими беспилотниками, фото: КГГА

https://racurs.ua/n202110-oblomki-rossiyskogo-bespilotnika-upali-v-centre-kieva.html

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Російські загарбники сьогодні, 12 грудня, ввечері здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Україні.

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У центі Києва — в Печерському районі — впали уламки збитого ворожого БПЛА. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також про падіння уламків у Печерському районі повідомляє прес-служба КМВА.

Зазначається, що за попередньою інформацією подія сталася на відкритій території, без пожежі та потерпілих.