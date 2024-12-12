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Ракурс
Киев вечером 12 декабря был атакован российскими беспилотниками, фото: КГГА

Обломки российского беспилотника упали в центре Киева

12 дек 2024, 21:55
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Російські загарбники сьогодні, 12 грудня, ввечері здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Україні.


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У центі Києва — в Печерському районі — впали уламки збитого ворожого БПЛА. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також про падіння уламків у Печерському районі повідомляє прес-служба КМВА.

Зазначається, що за попередньою інформацією подія сталася на відкритій території, без пожежі та потерпілих.

В Києві триває повітряна тривога, повʼязана з атакою дронів російської армії. Перебувайте в безпеці до відбою, — наголосили в КМВА.

Источник: Ракурс


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