Уламки російського безпілотника впали в центрі Києва

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Київ ввечері 12 грудня був атакований російськими безпілотниками, фото: КМДА
Уламки російського безпілотника впали в центрі Києваhttps://racurs.ua/ua/n202110-ulamky-rosiyskogo-bezpilotnyka-vpaly-v-centri-kyieva.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 12 грудня, ввечері здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по Україні.
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У центі Києва — в Печерському районі — впали уламки збитого ворожого БПЛА. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Також про падіння уламків у Печерському районі повідомляє прес-служба КМВА.
Зазначається, що за попередньою інформацією подія сталася на відкритій території, без пожежі та потерпілих.
В Києві триває повітряна тривога, повʼязана з атакою дронів російської армії. Перебувайте в безпеці до відбою, — наголосили в КМВА.