Последствия ракетной атаки на Прикарпатье. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/n202134-posledstviya-raketnoy-ataki-na-prikarpate-pokazala-prokuratura-foto.html

Ракурс

З’явилися фото наслідків російської ракетної атаки на Прикарпатті.

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У регіоні пошкоджено критичну та цивільну інфраструктуру. Зафіксовані ураження в декількох районах області, пошкоджено приватні домогосподарства. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Про це 13 грудня Івано-Франківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вживають усіх заходів для документування воєнних злочинів російських окупантів.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук поінформувала у Facebook, що сьогодні Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабноі війни. Були й влучання, також в області працювали сили ППО. На місцях подій подій працюють відповідні служби.

Нагадаємо, із 14.00 12 грудня по 10.00 13 грудня росіяни здійснили комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Ворог запустив 94 ракети та 193 БпЛА, але ППО збила 81 ракету та 80 безпілотників. Ще 105 дронів були локаційно втрачені.