Бойцы ВСУ сбили российскую крылатую ракету с ПЗРК «Игла». Фото: «Милитарный»

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Російську крилату ракету знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу.

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В одній із західних областей мобільна вогнева група змогла збити ворожу повітряну ціль з ПЗРК «Ігла». Професійно відпрацював командир кулеметного відділення взводу охорони Галицько-Волинської радіотехнічної бригади молодший сержант Володимир Пшеничняк. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Військові наголосили, що збита ракета не завдала шкоди об'єктам критичної інфраструктури. Місце падіння та залишки ракети вже знайшла пошукова група.

Командування зазначило, що вночі та зранку 13 грудня російські агресори завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктам критичної інфраструктури в зоні відповідальності повітряного командування «Захід». Підрозділи ППО та авіація в зоні своєї відповідальності знищили 52 крилаті ракети повітряного і морського базування Х-101/Х-55СМ, «Калібр» та два дрони-камікадзе типу Shahed.

Нагадаємо, із 14.00 12 грудня по 10.00 13 грудня росіяни здійснили комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Ворог запустив 94 ракети та 193 БпЛА, але ППО збила 81 ракету та 80 безпілотників. Ще 105 дронів були локаційно втрачені.