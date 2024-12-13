База США «Рамштайн» в Германии. Фото:

https://racurs.ua/n202146-neizvestnye-bpla-zafiksirovali-nad-bazoy-ramshtayn-v-germanii-spiegel.html

Ракурс

Невідомі дрони стежили за військовою базою США та промисловими об'єктами в Німеччині.

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Увечері 3 та 4 грудня над американською військовою базою «Рамштайн» помітили багато невідомих БпЛА. Також безпілотники зафіксували над об'єктами, що належать оборонному концерну Rheinmetall і хімічному концерну BASF. Німецькі органи безпеки шукали операторів дронів, але безуспішно. Про це повідомило видання Spiegel з посиланням на секретний звіт служби безпеки.

Представники армії Сполучених Штатів підтвердили польоти невідомих дронів над «Рамштайном» й заявили, що це не вплинуло на людей, які живуть на базі, чи військову техніку, розміщену там.

Спецслужби вже розслідують цей інцидент як «агентурну діяльність з диверсійною метою».

Як відомо, американська військова база «Рамштайн» — це одна з найбільших і найважливіших військових баз США за межами країни. Вона є ключовим центром для операцій НАТО і США в Європі, Африці та на Близькому Сході.

Нагадаємо, нещодавно невідомі БпЛА над американськими авіабазами у Великій Британії. Безпілотники пролітали з 20 по 22 листопада над базами «Лейкенхіт» і «Мілденхолл» у Саффолку на сході Англії і біля бази «Фелтуелл» у Норфолку.

Джерело: Spiegel