Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту

Юн Сук Йоль, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n202154-parlament-ujnoy-korei-progolosoval-za-impichment-prezidentu.html

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Парламент Південної Кореї з другої спроби проголосував за імпічмент президенту країни Юн Сук Йолу через його невдале запровадження воєнного стану.

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Про це сьогодні, 14 грудня, повідомляє The Korea Times.

Зазначається, що рішення про імпічмент підтримали 204 депутата, 85 були проти, троє утрималися, вісім голосів визнали недійсними. Загалом у парламенті країни 300 депутатів.

Зазначається, що після ухвалення законопроекту про імпічмент виконання Юном обов’язків президента негайно призупиняється, доки Конституційний суд не ухвалить рішення про підтримку чи відхилення цього подання. Тим часом обов’язки президента виконуватиме прем'єр-міністр Хан Дак Су.

3 грудня Юн Сок Йоль оголосив в країні надзвичайний воєнний стан, пояснюючи це необхідністю «викорінити пропівнічнокорейські антидержавні сили і захистити конституційний порядок».

Пізніше парламент країни проголосував за скасування воєнного стану й уряд країни ухвалив відповідне рішення.

4 грудня опозиція подала до парламенту звернення про імпічмент президента. 7 грудня парламент Південної Кореї не зміг ухвалити імпічмент — тоді за це рішення проголосували всі 192 депутати від опозиції та три депутати від правлячої партії. Проте для ухвалення рішення необхідно набрати 200 голосів.

Джерело: The Korea Times