В разрушенном Лисичанске оккупанты за год провели ремонты только в четырех многоэтажках — ОВАhttps://racurs.ua/n202153-v-razrushennom-lisichanske-okkupanty-za-god-proveli-remonty-tolko-v-chetyreh-mnogoetajkah-ova.htmlРакурс
Російські загарбники відзвітували про підсумки відновлювальних робіт у тимчасово окупованому Лисичанську упродовж поточного року.
За їхньою інформацією, у понівеченому прифронтовому місті за 2024 рік проведені ремонти лише у чотирьох багатоповерхівках — це значно менше, ніж у тилових містах, які не були охоплені бойовими діями. Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Коли росіяни хизуються показовими ремонтами, то мова, звісно що, не йде про якість. Як виявилось, і про кількість теж, — наголошують в ОВА.
Зазначається, що ще гірші справи у сусідньому Привіллі — там навіть не намагаються полагодити комунікації.
Про світло чи витну воду містяни лише мріють. І згадують часи, коли вона була — понад два з половиною роки тому. Система централізованого водопостачання в населеному пункті досі не відремонтована, — розповіли в ОВА. — Воду час від часу доставляють. Щоправда, технічну і за гроші. Один літр можна придбати за один рубль.