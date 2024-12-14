Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты оккупировали Лисичанск в 2022 году, фото: «Донбасс SOS»

В разрушенном Лисичанске оккупанты за год провели ремонты только в четырех многоэтажках — ОВА

14 дек 2024, 11:25
999

Російські загарбники відзвітували про підсумки відновлювальних робіт у тимчасово окупованому Лисичанську упродовж поточного року.


.

За їхньою інформацією, у понівеченому прифронтовому місті за 2024 рік проведені ремонти лише у чотирьох багатоповерхівках — це значно менше, ніж у тилових містах, які не були охоплені бойовими діями. Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Коли росіяни хизуються показовими ремонтами, то мова, звісно що, не йде про якість. Як виявилось, і про кількість теж, — наголошують в ОВА.

Зазначається, що ще гірші справи у сусідньому Привіллі — там навіть не намагаються полагодити комунікації.

Про світло чи витну воду містяни лише мріють. І згадують часи, коли вона була — понад два з половиною роки тому. Система централізованого водопостачання в населеному пункті досі не відремонтована, — розповіли в ОВА. — Воду час від часу доставляють. Щоправда, технічну і за гроші. Один літр можна придбати за один рубль.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров