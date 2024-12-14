Рашисти окупували Лисичанськ у 2022 році, фото: «Донбас SOS»

https://racurs.ua/ua/n202153-v-ponivechenomu-lysychansku-okupanty-za-rik-provely-remonty-lyshe-u-chotyroh-bagatopoverhivkah-ova.html

Ракурс

Російські загарбники відзвітували про підсумки відновлювальних робіт у тимчасово окупованому Лисичанську упродовж поточного року.

.

За їхньою інформацією, у понівеченому прифронтовому місті за 2024 рік проведені ремонти лише у чотирьох багатоповерхівках — це значно менше, ніж у тилових містах, які не були охоплені бойовими діями. Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Коли росіяни хизуються показовими ремонтами, то мова, звісно що, не йде про якість. Як виявилось, і про кількість теж, — наголошують в ОВА.

Зазначається, що ще гірші справи у сусідньому Привіллі — там навіть не намагаються полагодити комунікації.