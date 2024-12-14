Последствия ДТП в Воронежской области рф, скриншот

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Ракурс

У Воронезькій області рф «УРАЛ» з російськими військовими здійснив лобове зіткнення з автобусом, котрий перевозив поранених на війні проти України російських загарбників.

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Про це з посиланням на власні джерела в екстрених службах регіону повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що подія сталася вчора, 13 грудня, близько 23.00 на трасі «Вороніж-Луганськ» у Кам’янському районі Воронезької області.

В результаті ДТП:

загинуло п’ятеро російських військових — обидва водії, один поранений військовослужбовець з автобуса та два військовослужбовці з «УРАЛУ»;

46 російських військових поранено.

Офіційні особи аварію не коментували.