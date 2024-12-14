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В Днепре произошел взрыв возле авто, есть погибший и раненые полицейские
В Днепре произошел взрыв возле авто, есть погибший и раненые полицейскиеhttps://racurs.ua/n202165-v-dnepre-proizoshel-vzryv-vozle-avto-est-pogibshiy-i-ranenye-policeyskie.htmlРакурс
У Дніпрі на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки 14 грудня, за попередньою інформацією, пролунав вибух. На місці працюють поліцейські та медики.
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«Суспільне» повідомило про загибель людини, є поранені, серед них — двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні.
Нині на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби. Встановлюються обставини вибуху.
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