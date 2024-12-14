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У Дніпрі стався вибух біля авто, є загиблий і поранені поліцейські

У Дніпрі стався вибух біля авто, є загиблий і поранені поліцейські (ФОТО)

14 гру 2024, 16:21
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У Дніпрі на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки 14 грудня, за попередньою інформацією, пролунав вибух. На місці працюють поліцейські та медики.


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«Суспільне» повідомило про загибель людини, є поранені, серед них — двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні.

Нині на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби. Встановлюються обставини вибуху.

Джерело: Ракурс


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