У Дніпрі стався вибух біля авто, є загиблий і поранені поліцейські

https://racurs.ua/ua/n202165-u-dnipri-stavsya-vybuh-bilya-avto-ie-zagyblyy-i-poraneni-policeyski.html

Ракурс

У Дніпрі на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки 14 грудня, за попередньою інформацією, пролунав вибух. На місці працюють поліцейські та медики.

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«Суспільне» повідомило про загибель людини, є поранені, серед них — двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні.

Нині на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби. Встановлюються обставини вибуху.