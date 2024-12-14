СБУ показала подозреваемого в теракте возле ТЦК в Днепре

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Служба безпеки України опублікувала фото підозрюваного у теракті в Дніпрі. СБУ та Нацполіція упродовж 14 грудня викрили чоловіка, який можубути причетним до вибуху у центрі міста-мільйонника.

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Силовики кажуть, що «по гарячих слідах» затримали чоловіка, який підірвав саморобний вибуховий пристрій у Дніпрі біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі.

До теракту причетний раніше судимий 37-річний мешканець області. Фігуранта доставили до відділення поліції. За місцем мешкання затриманого тривають обшуки, проводяться всі необхідні слідчі дії.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та оголошення йому про підозру за ст. 258 (терористичний акт) КК України.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху в одному з центральних районів Дніпра загинула людина, також є поранені, серед них — двоє поліцейських. Вони доставлені до лікарні, за їхнє життя зараз борються медики.