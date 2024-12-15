Ракурсhttps://racurs.ua/
Оккупанты провели «тренинги» для коллаборантов на ВОТ, фото: Joyreactor
В Мелитополе оккупанты провели обучающие тренинги для коллаборантов — ЦНСhttps://racurs.ua/n202203-v-melitopole-okkupanty-proveli-obuchauschie-treningi-dlya-kollaborantov-cns.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Мелітополі ворог провів навчальні тренінги для колаборантів з окупаційних адміністрацій.
.
Про це сьогодні, 15 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що на цей захід зігнали до 50 зрадників.
Організаторами стала платформа російського диктатора «сенеж». Офіційною метою навчань нібито є розвиток лідерства серед рабів. Проте неофіційно це координування дій колаборантів, — вказано в повідомленні.
У ЦНС зазначили, що хоча перелік учасників росіяни приховують, він вже відомий Силам оборони.
Кожен «лідер» є законною ціллю й понесе відповідальність за свої дії, й лише час його відділяє від моменту розплати, — наголошують у ЦНС й закликають продовжувати повідомляти про зрадників та розташування ворога до відповідного анонімного чат-бота.
Загрузка...