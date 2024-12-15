Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты провели «тренинги» для коллаборантов на ВОТ, фото: Joyreactor

В Мелитополе оккупанты провели обучающие тренинги для коллаборантов — ЦНС

15 дек 2024, 19:31
999

У тимчасово окупованому Мелітополі ворог провів навчальні тренінги для колаборантів з окупаційних адміністрацій.


.

Про це сьогодні, 15 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що на цей захід зігнали до 50 зрадників.

Організаторами стала платформа російського диктатора «сенеж». Офіційною метою навчань нібито є розвиток лідерства серед рабів. Проте неофіційно це координування дій колаборантів, — вказано в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що хоча перелік учасників росіяни приховують, він вже відомий Силам оборони.

Кожен «лідер» є законною ціллю й понесе відповідальність за свої дії, й лише час його відділяє від моменту розплати, — наголошують у ЦНС й закликають продовжувати повідомляти про зрадників та розташування ворога до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров