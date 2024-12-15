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Ракурс
Окупанти провели «тренінги» для колаборантів на ТОТ, фото: Joyreactor

У Мелітополі окупанти провели навчальні тренінги для колаборантів — ЦНС

15 гру 2024, 19:31
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У тимчасово окупованому Мелітополі ворог провів навчальні тренінги для колаборантів з окупаційних адміністрацій.


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Про це сьогодні, 15 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що на цей захід зігнали до 50 зрадників.

Організаторами стала платформа російського диктатора «сенеж». Офіційною метою навчань нібито є розвиток лідерства серед рабів. Проте неофіційно це координування дій колаборантів, — вказано в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що хоча перелік учасників росіяни приховують, він вже відомий Силам оборони.

Кожен «лідер» є законною ціллю й понесе відповідальність за свої дії, й лише час його відділяє від моменту розплати, — наголошують у ЦНС й закликають продовжувати повідомляти про зрадників та розташування ворога до відповідного анонімного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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