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Окупанти провели «тренінги» для колаборантів на ТОТ, фото: Joyreactor
У Мелітополі окупанти провели навчальні тренінги для колаборантів — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n202203-u-melitopoli-okupanty-provely-navchalni-treningy-dlya-kolaborantiv-cns.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Мелітополі ворог провів навчальні тренінги для колаборантів з окупаційних адміністрацій.
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Про це сьогодні, 15 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що на цей захід зігнали до 50 зрадників.
Організаторами стала платформа російського диктатора «сенеж». Офіційною метою навчань нібито є розвиток лідерства серед рабів. Проте неофіційно це координування дій колаборантів, — вказано в повідомленні.
У ЦНС зазначили, що хоча перелік учасників росіяни приховують, він вже відомий Силам оборони.
Кожен «лідер» є законною ціллю й понесе відповідальність за свої дії, й лише час його відділяє від моменту розплати, — наголошують у ЦНС й закликають продовжувати повідомляти про зрадників та розташування ворога до відповідного анонімного чат-бота.