Окупанти провели «тренінги» для колаборантів на ТОТ, фото: Joyreactor

https://racurs.ua/ua/n202203-u-melitopoli-okupanty-provely-navchalni-treningy-dlya-kolaborantiv-cns.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Мелітополі ворог провів навчальні тренінги для колаборантів з окупаційних адміністрацій.

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Про це сьогодні, 15 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що на цей захід зігнали до 50 зрадників.

Організаторами стала платформа російського диктатора «сенеж». Офіційною метою навчань нібито є розвиток лідерства серед рабів. Проте неофіційно це координування дій колаборантів, — вказано в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що хоча перелік учасників росіяни приховують, він вже відомий Силам оборони.