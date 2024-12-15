В Киев привезли Вифлеемский огонь мира, фото: «Укрзализныця»

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Вифлеємський вогонь миру сьогодні, 15 грудня, був успішно доставлений до Києва та відправився далі по країні.

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Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Цього року Укрзалізниця вчетверте доставляє світло Вифлеємського вогню по Україні — ця тепла традиція, яку започаткувала скаутська організація «Пласт», щорічно в холодний зимовий період зігріває серця українців по всій країні, — розповіли у компанії.

Попри повітряну тривогу, церемонія передачі Вифлеємського вогню відбулась в укритті. Після її закінчення всі охочі могли забрати вогонь до власних домівок.

Завтра, 16 грудня, Вифлеємський вогонь для свого дому також можна буде отримати на вокзалах низки міст України, де будуть встановлені безпечні стенди — Києва, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Ужгорода, Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного, Луцька, Коростеня, Знам‘янки, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Полтави, Краматорська, Харкова, Ізюму, Чернігова, Конотопу та Миколаєва.