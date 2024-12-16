Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: dpa

https://racurs.ua/n202210-partiya-sholca-propisala-zapret-na-peredachu-ukraine-dalnoboynyh-raket-taurus.html

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Соціал-демократична партія Німеччини проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

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Ця політична сила у своїй передвиборчій програмі виключила будь-яку ймовірність передачі Україні цього озброєння. Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше також неодноразово висловлювався проти такої ідеї. Про це повідомило видання Deutsche Welle із посиланням на агентство dpa.

Журналісти отримали у розпорядження проект передвиборчої програми соціал-демократів. І це свідчить про те, що СДПН підтримує позицію Шольща щодо заборони передачі Україні «Таурусів».

Разом з тим у передвиборчій програмі задекларована підтримка розміщення на території Німеччини далекобійних ракет США.

Сьогодні, 16 грудня, в Бундестазі заплановане голосування за вотум недовіри Шольцу. Опісля Штайнмаєр офіційно призначить дострокові вибори до парламенту, попередньо вони мають відбутися 23 лютого 2025 року.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц, кандидат на посаду канцлера Німеччини, заявив, що у разі перемоги на виборах у Німеччині надасть Україні далекобійні ракети Taurus. Лідер ХДС

Джерело: Deutsche Welle