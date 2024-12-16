Подземную школу на глубине семи метров открыли в Запорожье

https://racurs.ua/n202238-podzemnuu-shkolu-na-glubine-semi-metrov-otkryli-v-zaporoje.html

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У Запоріжжі почала працювати перша в області підземна школа.

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Вона розташована на глибині 7 метрів, має монолітне залізобетонне покриття і здатна витримати ракетні удари. В школі у дві зміни зможуть навчатися до 1000 учнів, повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Підземну школу збудували за шість місяців. Уряд виділив на будівництво приблизно 80 млн грн, ще 34 млн профінансували з міського бюджету.

Наразі в Запорізькій області триває будівництво ще 10 таких шкіл, що дасть змогу забезпечити очну освіту для понад 8 тис. дітей.