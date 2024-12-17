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Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Харьковская ОВА

В Купянске в результате обстрела из РСЗО погибли два человека — ОВА

17 дек 2024, 09:57
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Російські загарбники вчора, 16 грудня, ввечері з РСЗВ обстріляли житловий сектор міста Куп’янська на Харківщині.


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В результаті загинули двоє людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 15 будинків. Загинули 53-річний чоловік та 64-річний чоловік, — розповів він.

Також вчора о 17.08 росіяни обстріляли село Нечволодівка Куп’янського району — внаслідок обстрілу горів будинок.

Крім того, рашисти сьогодні, 17 грудня, о 02.02 знову обстріляли Куп’янськ. В результаті на території лікувального закладу горіла зруйнована господарча споруда.

Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: Харківська ОВА

Источник: Ракурс


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