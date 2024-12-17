Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Харьковская ОВА

https://racurs.ua/n202242-v-kupyanske-v-rezultate-obstrela-iz-rszo-pogibli-dva-cheloveka-ova.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 16 грудня, ввечері з РСЗВ обстріляли житловий сектор міста Куп’янська на Харківщині.

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В результаті загинули двоє людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 15 будинків. Загинули 53-річний чоловік та 64-річний чоловік, — розповів він.

Також вчора о 17.08 росіяни обстріляли село Нечволодівка Куп’янського району — внаслідок обстрілу горів будинок.

Крім того, рашисти сьогодні, 17 грудня, о 02.02 знову обстріляли Куп’янськ. В результаті на території лікувального закладу горіла зруйнована господарча споруда.