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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: Харківська ОВА

У Куп’янську внаслідок обстрілу з РСЗВ загинули двоє людей — ОВА

17 гру 2024, 09:57
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Російські загарбники вчора, 16 грудня, ввечері з РСЗВ обстріляли житловий сектор міста Куп’янська на Харківщині.


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В результаті загинули двоє людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 15 будинків. Загинули 53-річний чоловік та 64-річний чоловік, — розповів він.

Також вчора о 17.08 росіяни обстріляли село Нечволодівка Куп’янського району — внаслідок обстрілу горів будинок.

Крім того, рашисти сьогодні, 17 грудня, о 02.02 знову обстріляли Куп’янськ. В результаті на території лікувального закладу горіла зруйнована господарча споруда.

Наслідки російських обстрілів Харківщини, фото: Харківська ОВА

Джерело: Ракурс


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