Силы обороны сбили 20 вражеских беспилотников, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n202247-20-vrajeskih-bespilotnikov-sbili-zaschitniki-ukrainy-17-dekabrya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 грудня (із 23.00 16 грудня) атакували Україну 31 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Брянська та Орла.

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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивають авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 12.00:

підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях;

внаслідок активної протидії Сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені);

один БпЛА все ще перебуває.