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Силы обороны сбили 20 вражеских беспилотников, инфографика: Воздушные силы
20 вражеских беспилотников сбили защитники Украины 17 декабря (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n202247-20-vrajeskih-bespilotnikov-sbili-zaschitniki-ukrainy-17-dekabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 грудня (із 23.00 16 грудня) атакували Україну 31 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Брянська та Орла.
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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивають авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що станом на 12.00:
- підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях;
- внаслідок активної протидії Сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені);
- один БпЛА все ще перебуває.
Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Бойова робота триває, — зазначили в Повітряних силах.
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