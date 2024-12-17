Рашисты утром 17 декабря атаковали Киев дронами, фото: Официальный портал Киева

https://racurs.ua/n202244-v-treh-rayonah-kieva-upali-oblomki-bespilotnikov-kgva.html

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У Києві сьогодні, 17 грудня, вранці внаслідок падіння уламків російських безпілотників є пошкодження.

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Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Зазначається, що падіння уламків зафіксовано у трьох районах столиці:

у Солом’янському — пошкоджено легковий автомобіль;

у Печерському — уламок пошкодив вікно в житловому будинку;

у Дніпровському — уламки пошкодили скління вікон в житловому будинку.