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Рашисты утром 17 декабря атаковали Киев дронами, фото: Официальный портал Киева

В трех районах Киева упали обломки беспилотников — КГВА

17 дек 2024, 10:56
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У Києві сьогодні, 17 грудня, вранці внаслідок падіння уламків російських безпілотників є пошкодження.


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Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Зазначається, що падіння уламків зафіксовано у трьох районах столиці:

  • у Солом’янському — пошкоджено легковий автомобіль;
  • у Печерському — уламок пошкодив вікно в житловому будинку;
  • у Дніпровському — уламки пошкодили скління вікон в житловому будинку.

Решта з’ясовуються. Інформації щодо постраждалих не надходило, — розповіли в ОВА.

Источник: Ракурс


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